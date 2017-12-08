Гройсман объявил 2018-й годом экономического роста

"Дорожная карта на следующий год - Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы уже провели реформу образования, здравоохранения, пенсионную реформу. Вчера приняли Госбюджет-2018. Вообще, следующий год станет годом экономического роста. Мы будем развивать малый и средний бизнес, улучшать бизнес-климат, углублять сотрудничество в энергетической сфере с ЕС", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины начал рабочий визит в Брюссель, где запланирована сессия 4-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.