Гройсман оголосив 2018-й роком економічного зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Наступний рік стане роком економічного зростання. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу за результатами зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні, повідомляє УНН.
“Дорожня карта на наступний рік — Угода про асоціацію з ЄС. Ми вже провели реформу освіти, охорони здоров’я, пенсійну реформу. Вчора ухвалили Держбюджет-2018. Взагалі, наступний рік стане роком економічного зростання. Ми будемо розвивати малий та середній бізнес, покращувати бізнес-клімат, поглиблювати співпрацю у енергетичній сфері з ЄС”, — наголосив він.
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Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України почав робочий візит до Брюсселю, де запланована сесія 4-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.