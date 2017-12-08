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Гройсман оголосив 2018-й роком економічного зростання

Гройсман оголосив 2018-й роком економічного зростання

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Наступний рік стане роком економічного зростання. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу за результатами зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні, повідомляє УНН.

“Дорожня карта на наступний рік — Угода про асоціацію з ЄС. Ми вже провели реформу освіти, охорони здоров’я, пенсійну реформу. Вчора ухвалили Держбюджет-2018. Взагалі, наступний рік стане роком економічного зростання. Ми будемо розвивати малий та середній бізнес, покращувати бізнес-клімат, поглиблювати співпрацю у енергетичній сфері з ЄС”, — наголосив він.

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Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України почав робочий візит до Брюсселю, де запланована сесія 4-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

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