Гройсман хочет провести консультации с лидерами фракций по ценам на газ

"Я не хочу повышать цены на газ - это может быть только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты граждан. Поэтому мы четко становимся на этой позиции. Я буду говорить с главами фракций (парламента - ред.) и показывать все сценарии", - сообщил В.Гройсман.

Напомним, В.Гройсман сообщил, что Украина уже год ведет дискуссии с Международным валютным фондом по формированию цены на газ в стране.

"Для промышленности газ стоит около 10 тысяч. Для населения правительство ввело ограничения - до 7 тысяч гривен. Речь идет о том, чтобы цену на газ выровнять и сделать ее единой. Поэтому год мы ведем дискуссию с МВФ", - сказал он.