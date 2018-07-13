Гройсман хоче провести консультації з лідерами фракцій щодо цін на газ

“Я не хочу підвищувати ціни на газ — це може бути тільки вимушений крок для того, щоб не допустити економічної катастрофи і злиднів громадян. Тому ми чітко стаємо на цій позиції. Я буду говорити з главами фракцій (парламенту — ред.) і показувати усі сценарії”, — повідомив В.Гройсман.

Нагадаємо, В.Гройсман повідомив, що Україна вже рік веде дискусії з Міжнародним валютним фондом щодо формування ціни на газ в країні.

"Для промисловості газ коштує близько 10 тисяч. Для населення уряд ввів обмеження - до 7 тисяч гривень. Мова іде про те, щоб ціну на газ вирівняти і зробити її єдиною. Тому рік ми ведемо дискусію з МВФ", - сказав він.