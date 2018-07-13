Гройсман хоче провести консультації з лідерами фракцій щодо цін на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує провести консультації з лідерами фракцій щодо цін на газ для населення. Про це під час години запитань до уряду парламенті заявив голова уряду Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Я не хочу підвищувати ціни на газ — це може бути тільки вимушений крок для того, щоб не допустити економічної катастрофи і злиднів громадян. Тому ми чітко стаємо на цій позиції. Я буду говорити з главами фракцій (парламенту — ред.) і показувати усі сценарії”, — повідомив В.Гройсман.
Нагадаємо, В.Гройсман повідомив, що Україна вже рік веде дискусії з Міжнародним валютним фондом щодо формування ціни на газ в країні.
"Для промисловості газ коштує близько 10 тисяч. Для населення уряд ввів обмеження - до 7 тисяч гривень. Мова іде про те, щоб ціну на газ вирівняти і зробити її єдиною. Тому рік ми ведемо дискусію з МВФ", - сказав він.