Гройсман поручил Минкультуры и Госкино вмешаться в ситуацию с фильмом о Стусе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Министерства культуры и Государственному агентству Украины по вопросам кино безотлагательно собрать авторов фильма и общественность и сделать все возможное для того, чтобы в фильме об украинском поэте и диссиденте Василии Стусе не было никаких искажений, и лента была показана правдиво и полностью. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я поручаю руководству Минкульта и Госкино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность, чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история моего земляка - настоящего патриота и борца за свободу Украины Василия Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений. Это - дело чести! " - подчеркнул он.
Гройсман считает недопустимым, "когда кто-кто пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную любому. Мы не должны с этим мириться!".
Как сообщали украинские СМИ, из сценария фильма о Василия Стуса якобы выбросили сцену с Виктором Медведчуком, который в свое время был защитником украинского диссидента в суде.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что съемки фильма о Стусе уже на финальной стадии.