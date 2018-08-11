Гройсман поручил Минкультуры и Госкино вмешаться в ситуацию с фильмом о Стусе

"Я поручаю руководству Минкульта и Госкино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность, чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история моего земляка - настоящего патриота и борца за свободу Украины Василия Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений. Это - дело чести! " - подчеркнул он.

Гройсман считает недопустимым, "когда кто-кто пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную любому. Мы не должны с этим мириться!".

Как сообщали украинские СМИ, из сценария фильма о Василия Стуса якобы выбросили сцену с Виктором Медведчуком, который в свое время был защитником украинского диссидента в суде.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что съемки фильма о Стусе уже на финальной стадии.