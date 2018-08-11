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Гройсман поручил Минкультуры и Госкино вмешаться в ситуацию с фильмом о Стусе

Киев • УНН

 • 16633 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Министерства культуры и Государственному агентству Украины по вопросам кино безотлагательно собрать авторов фильма и общественность и сделать все возможное для того, чтобы в фильме об украинском поэте и диссиденте Василии Стусе не было никаких искажений, и лента была показана правдиво и полностью. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Гройсман поручил Минкультуры и Госкино вмешаться в ситуацию с фильмом о Стусе

"Я поручаю руководству Минкульта и Госкино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность, чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история моего земляка - настоящего патриота и борца за свободу Украины Василия Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений. Это - дело чести! " - подчеркнул он.

Гройсман считает недопустимым, "когда кто-кто пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную любому. Мы не должны с этим мириться!".

Как сообщали украинские СМИ, из сценария фильма о Василия Стуса якобы выбросили сцену с Виктором Медведчуком, который в свое время был защитником украинского диссидента в суде.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что съемки фильма о Стусе уже на финальной стадии.

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