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Гройсман доручив Мінкульту та Держкіно втрутитися у ситуацію з фільмом про Стуса

Київ • УНН

 • 16633 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив керівництву Міністерства культури та Державному агентству України з питань кіно невідкладно зібрати авторів фільму та громадськість і зробити все можливе для того, щоб у фільмі про українського поета та дисидента Василя Стуса не було жодних перекручень, і стрічка була показана правдиво і повністю. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Гройсман доручив Мінкульту та Держкіно втрутитися у ситуацію з фільмом про Стуса

"Я доручаю керівництву Мінкульту та Держкіно в максимально стислі терміни зібрати авторів фільму та громадськість, аби розібратись і зробити все можливе, щоб в стрічці історія мого земляка - справжнього патріота і борця за волю України Василя Стуса була розказана чесно, правдиво, повністю і без перекручувань. Це - справа честі!" - наголосив він.

Гройсман вважає неприпустимим, "коли будь-хто намагається впливати на українське кіно і підміняти історичну правду на вигідну будь-кому. Ми не повинні з цим миритись!".

Як повідомляли українські ЗМІ, зі сценарію фільму про Василя Стуса нібито викинули сцену з Віктором Медведчуком, який свого часу був захисником українського дисидента у суді.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що зйомки фільму про Стуса вже на фінальній стадії.

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