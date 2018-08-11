Гройсман доручив Мінкульту та Держкіно втрутитися у ситуацію з фільмом про Стуса

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив керівництву Міністерства культури та Державному агентству України з питань кіно невідкладно зібрати авторів фільму та громадськість і зробити все можливе для того, щоб у фільмі про українського поета та дисидента Василя Стуса не було жодних перекручень, і стрічка була показана правдиво і повністю. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.