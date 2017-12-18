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Гройсман дал три месяца контролююючим органам для создания системы рисков

Гройсман дал три месяца контролююючим органам для создания системы рисков

Киев  •  УНН

 • 9483 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Контролирующие органы должны до 1 апреля 2018 создать систему рисков и проверку этих рисков. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства с участием бизнеса и контролирующих органов, передает корреспондент УНН.

"Мы вам отведем три месяца на то, чтобы вы создали систему рисков и проверку этих рисков. До 1 апреля в каждом контролирующем органе должна быть система рисков, предотвращения рисков и "чек-листы", которые мы будем мониторить. Это означает, что вы готовы менять систему и один раз и навсегда поставить точку в этих негативных явлениях, которые имеет бизнес", - сказал Премьер-министр обращаясь к руководителям контролирующих органов.

В то же время, подчеркнул Гройсман, если этого на будет сделано, то будут кадровые изменения этих руководителей.

"Три месяца достаточно изменить систему работы контролирующих органов. Поэтому просил бы это сегодня записать и после принятия соответствующих решений, организовать работу таким образом, чтобы основные ваши функции вы выполняли качественно и эффективно", - резюмировал он.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в Налоговый кодекс, согласно которому вводятся новые временные правила регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки.

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