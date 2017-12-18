Гройсман дав три місяці контролююючим органам для створення системи ризиків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Контролюючі органи повинні до 1 квітня 2018 року створити систему ризиків та перевірку цих ризиків. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду за участю бізнесу та контролюючих органів, передає кореспондент УНН.
"Ми вам відведемо три місяці на те, щоб ви створили систему ризиків і перевірку цих ризиків. До 1 квітня в кожному контролюючому органі має бути система ризиків, запобігання ризиків і "чек-листи", які ми будемо моніторити. Це означає, що ви готові змінювати систему і один раз і назавжди поставити крапку в цих негативних явищах, які має бізнес", - сказав Прем'єр-міністр звертаючись до керівників контролюючих органів.
Водночас, наголосив Гройсман, якщо цього на буде зроблено, то будуть кадрові зміни цих керівників.
"Три місяці достатньо змінити систему роботи контролюючих органів. Тому просив би це сьогодні записати і після прийняття відповідних рішень, організувати роботу таким чином, щоби основні ваші функції ви виконували якісно й ефективно", - резюмував він.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому зміни до Податкового кодексу, відповідно до якого вводяться нові тимчасові правила реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування.