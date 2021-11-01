Деньги английских компаний семьи Суркисов до сих пор находятся на счетах Приватбанка – адвокат

Первая — с декабря 2016 года действует судебный запрет кипрского суда на любое вмешательство в депозитные средства, этот запрет — бессрочен.

Вторая — украинский бейл-ин в Приватбанке не имеет юридической силы на Кипре, поскольку эту процедуру не признал Центральный банк Кипра.

Третья причина — лицензия Кипрского филиала Приватбанка была ограничена Центробанком Кипра до двух операций — начислении процентов и выплате “тела” депозита по мере окончания действия договора.

“На момент якобы списания средств в декабре 2016 года существовал запрет кипрского суда, который был бессрочным. Запрет на вмешательство в эти депозитные средства. И возникает вопрос: если следовать логике Приватбанка, что они все же списали средства с этих счетов, то это значит, что они проигнорировали и нарушили решение суда иностранного государства. И потому Приватбанк должен наконец-то определиться. Он либо лжет и средства не списаны со счетов, либо все же средства списаны, но тогда означает, что Приватбанк и его представители нарушили решение суда и должны за это понести уголовную ответственность”, — говорит адвокат.

“Кстати, проценты на средства английских компаний начислялись по апрель 2017 года включительно, то есть в течение 4 месяцев после национализации Приватбанка. Это дополнительно подтверждает, что в декабре 2016 года деньги не были списаны в капитал банка”, — подытожил Игорь Алексеев.