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Деньги английских компаний семьи Суркисов до сих пор находятся на счетах Приватбанка – адвокат

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Заявления некоторых должностных лиц Приватбанка и их юридических советников о том, что деньги английских компаний, которые находились на депозитных счетах в Приватбанке на Кипре, были списаны в капитал банка по время национализации, являются неправдивыми и ложными. Об этом сообщил адвокат Игорь Алексеев, который представляет интересы Игоря Суркиса. Адвокат подчеркнул, что деньги априори не могли быть списаны по нескольким причинам.

Деньги английских компаний семьи Суркисов до сих пор находятся на счетах Приватбанка – адвокат

Первая — с декабря 2016 года действует судебный запрет кипрского суда на любое вмешательство в депозитные средства, этот запрет — бессрочен.

Вторая — украинский бейл-ин в Приватбанке не имеет юридической силы на Кипре, поскольку эту процедуру не признал Центральный банк Кипра.

Третья причина — лицензия Кипрского филиала Приватбанка была ограничена Центробанком Кипра до двух операций — начислении процентов и выплате “тела” депозита по мере окончания действия договора.

“На момент якобы списания средств в декабре 2016 года существовал запрет кипрского суда, который был бессрочным. Запрет на вмешательство в эти депозитные средства. И возникает вопрос: если следовать логике Приватбанка, что они все же списали средства с этих счетов, то это значит, что они проигнорировали и нарушили решение суда иностранного государства. И потому Приватбанк должен наконец-то определиться. Он либо лжет и средства не списаны со счетов, либо все же средства списаны, но тогда означает, что Приватбанк и его представители нарушили решение суда и должны за это понести уголовную ответственность”, — говорит адвокат.

“Кстати, проценты на средства английских компаний начислялись по апрель 2017 года включительно, то есть в течение 4 месяцев после национализации Приватбанка. Это дополнительно подтверждает, что в декабре 2016 года деньги не были списаны в капитал банка”, — подытожил Игорь Алексеев.

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