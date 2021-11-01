Гроші англійських компаній родини Суркісів досі перебувають на рахунках Приватбанку - адвокат

Перша — з грудня 2016 року діє судова заборона кіпрського суду на будь-яке втручання в депозитні кошти, ця заборона — безстрокова.

Друга — український бейл-ін у Приватбанку не має юридичної сили на Кіпрі, оскільки цю процедуру не визнав Центральний банк Кіпру.

Третя причина — ліцензія Кіпрської філії Приватбанку була обмежена Центробанком Кіпру до двох операцій — нарахування відсотків і виплати “тіла” депозиту по мірі закінчення дії договору.

“На момент нібито списання коштів у грудні 2016 року існувала заборона суду. Суду на Кіпрі. Яка була безстроковою. Заборона на будь-яке втручання в ці депозитні кошти. І виникає питання: якщо слідувати логіці Приватбанку, що вони все ж таки списали кошти з цих рахунків, то це означає, що вони проігнорували і порушили рішення суду іноземної держави. І тому Приватбанк повинен нарешті визначитись. Він або бреше і кошти не списані з рахунків, або все ж таки кошти списані, але тоді означає, що Приватбанк і його представники порушили рішення суду і повинні за це понести кримінальну відповідальність”, — говорить адвокат.

“До речі, відсотки на кошти англійських компаній нараховувалися до квітня 2017 року включно, тобто протягом 4 місяців після націоналізації Приватбанку. Це додатково підтверджує, що у грудні 2016 роки гроші не були списані в капітал банку”, — підсумував Ігор Алексєєв.