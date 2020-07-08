Грызлов призвал к "дополнительным шагам для налаживания диалога Киева и Донбасса"

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 • 16821 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. После видеоконференции трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представитель РФ Борис Грызлов заявил, что отказ Киева от диалога с Донбассом якобы “серьезно тормозит работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины”, для налаживания такого диалога нужны дополнительные шаги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

“Единственный способ решения внутриукраинского конфликта — это четкое, полное и последовательное выполнение обязательств Киева и Донбасса по Минским договоренностям. А это возможно сделать только в режиме прямого диалога по всем аспектам политического урегулирования между органами власти Киева, Донецка и Луганска”, — отметил он.

Также Грызлов заявил, что сегодняшняя позиция Киева, по его словам, не способствует эффективной работе группы. В частности, якобы “тормозит ее частая смена состава украинской делегации”.

“Отмечу, что путем постоянной перетасовки своих представителей украинская сторона пытается уйти от предметного обсуждения на площадках подгрупп. Это серьезно тормозит работу контактной группы, и это дополнительный фактор нестабильности и напряженности между Киевом и Донбассом”, — заявил Грызлов.

По его словам, украинская сторона отказалась “согласовать с ДНР и ЛНР ряд участков разминирования на линии соприкосновения”.

“Киев и Донбасс смогли договориться о некоторых участки разминирования, — сказал он. — К сожалению, с 20 запланированных участков согласовано только 13. Киев не согласовал предложенные Луганском участки разминирования, критически важные в гуманитарном плане”, — рассказал Грызлов.

Кроме того, он отметил, что украинская сторона договорилась с так называемыми “ДНР” и “ЛНР” по вопросам гарантии безопасности при проведении работ на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ).

“Стороны договорились о гарантиях безопасности для создания инфраструктуры пропускных пунктов. Есть договоренность, что работы по инфраструктуре КПВВ должны быть завершены в течение четырех месяцев или раньше, — сказал он. — Здесь будет необходим дополнительный контроль, поскольку ранее гарантии безопасности таких работ нарушались со стороны ВСУ”, — считает Грызлов.

Напомним, по словам главы МинТОТ, тональность переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе изменилась после изменения делегации Украины, это стало ощутимым на последних заседаниях.

Украинские Национальные Новости

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