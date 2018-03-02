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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Грызлов: контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 5 марта

Грызлов: контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 5 марта

Киев  •  УНН

 • 8810 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала текст заявления о введении режима прекращения огня с 5 марта. Об этом сообщает представитель РФ в группе Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на ТАСС

"Сегодня контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, которое начнется в ноль часов одну минуту 5 марта 2018 года", - сообщил Грызлов.

По его словами, в заявлении контактной группы подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня. Также подчеркнуто требование к сторонам конфликта не вести наступательных действий и разведывательных операций, обозначен запрет ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Также стороны готовы соблюдать требование не вести преднамеренных обстрелов гражданской инфраструктуры - школ, детских садов, больниц.

Напомним, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской планируют на 5 марта.

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