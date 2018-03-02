Грызлов: контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 5 марта

"Сегодня контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, которое начнется в ноль часов одну минуту 5 марта 2018 года", - сообщил Грызлов.

По его словами, в заявлении контактной группы подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня. Также подчеркнуто требование к сторонам конфликта не вести наступательных действий и разведывательных операций, обозначен запрет ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Также стороны готовы соблюдать требование не вести преднамеренных обстрелов гражданской инфраструктуры - школ, детских садов, больниц.

Напомним, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской планируют на 5 марта.