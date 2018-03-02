Гризлов: контактна група домовилася про перемир'я на Донбасі з 5 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі погодила текст заяви про введення режиму припинення вогню з 5 березня. Про це повідомив представник РФ в групі Борис Гризлов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Сьогодні контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей підтвердила повну прихильність всеосяжному, стійкому і безстроковому припиненню вогню, яке почнеться в нуль годин і одну хвилину 5 березня 2018 року", - повідомив Гризлов.
За його словами, в заяві контактної групи наголошено на важливості дотримання режиму припинення вогню. Також наголошена вимога до сторін конфлікту не вести наступальних дій і розвідувальних операцій, позначена заборона ведення вогню як в напрямку, так і з боку населених пунктів, розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них. Також сторони готові дотримуватися вимоги не вести навмисних обстрілів цивільної інфраструктури - шкіл, дитячих садків, лікарень.
Нагадаємо, розведення сил і засобів в районі Станиці Луганській планують на 5 березня.