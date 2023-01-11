Греция приостановила соглашение по обмену оружием с Германией

Детали

Проблема возникла недавно после того, как Германия объявила о планах передать Украине 40 автомобилей Marder, не оставив запасов для отправки в Афины, сообщила телекомпания CNN Greece.

По данным телекомпании, Германия заявила, что Греция не потребует никаких дополнительных Marder, чтобы их можно было направить в Украину.

Однако это вызвало недовольство Афин, говорится в сообщении, где утверждается, что страна по-прежнему намерена получить машины и, таким образом, отказалась отправить БМП-1 в Украину, если она не получит еще шесть немецких военных машин в дополнение к 14 поставленным.