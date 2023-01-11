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Греція призупинила угоду щодо обміну зброєю з Німеччиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Греція призупинила угоду щодо обміну зброєю з Німеччиною, яка включала передачу Україні бронетранспортерів БМП-1 в обмін на отримання німецьких бойових машин піхоти Marder 1A3, повідомляє УНН.

Греція призупинила угоду щодо обміну зброєю з Німеччиною

Деталі

Проблема виникла нещодавно після того, як Німеччина оголосила про плани передати Україні 40 автомобілів Marder, не залишивши запасів для відправки до Афін, повідомила телекомпанія CNN Greece

За даними телекомпанії, Німеччина заявила, що Греція не вимагатиме жодних додаткових Marder, щоб їх можна було направити в Україну.

Однак це викликало невдоволення Афін, йдеться в повідомленні, де стверджується, що країна, як і раніше, має намір отримати машини і, таким чином, відмовилася відправити БМП-1 до України, якщо вона не отримає ще шість німецьких військових машин на додаток до 14 поставлених.

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