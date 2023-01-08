Греция готова отказаться от БМП Marder в пользу Украины - СМИ

Детали

Отмечается, что такое же количество бронетранспортеров Marder Берлин обязался поставить до конца марта и Украине. При этом до недавнего времени министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт категорически исключала передачу БМП из запасов Бундесвера, ссылаясь на то, что они нужны самой Германии. Согласно контракту, оружейный концерн Rheinmetall должен отправить БМП Marder в Грецию, а не в Украину. Поэтому возникает вопрос, сможет ли Германия организовать поставки машин в две страны сразу, пишет издание.

Афины заявили, что готовы подождать с поставкой немецких БМП, если Берлин планирует сначала отправить их Киеву. Как пояснил министр обороны Греции Никос Панайотопулос, в рамках "кольцевого обмена" техникой с Германией Греция передала Украине даже больше машин, чем было оговорено условиями контракта - 20 вместо 14.

Сейчас Греция, по словам главы Минобороны, может отказаться от немецких БМП в пользу Украины, поскольку с начала войны Греция заняла "четкую позицию по помощи украинскому народу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Греция готова передать Украине ЗРК С-300, но есть условие