Игрок "Киев-Баскета" победил в киберспортивном турнире Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. "Бигмен" "Киев-Баскет" Вячеслав Петров стал победителем первого киберспортивного баскетбольного турнира - украинской Суперлиги, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Для общей победы Петрову над одноклубником Юрием Кондраковым понадобилось три матча. В первом конце поединка Кондраков пошел вперед, получив преимущество в 5 очков. Во второй встрече инициатива была на стороне Петрова, сравнял счет в серии. А во второй половине третьего матча Вячеслав уверенно взял ход игры под свой контроль.
Отметим, что звание бронзового призера завоевал Андрей Кожемякин из БК "Запорожье" благодаря победе над Александром Липовым из греческого "Промитеаса".
Заметим, всего в дебютном киберспортивных турнире Суперлиги, который призван заполнить паузу в связи с досрочным завершением Суперлиги 2019-20, приняли участие 12 украинских профессиональных баскетболистов.