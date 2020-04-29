Гравець "Київ-Баскета" тріумфував у кіберспортивному турнірі Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. "Бігмен" "Київ-Баскета" В’ячеслав Петров став переможцем першого кіберспортивного баскетбольного турніру – української Суперліги, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Для загальної перемоги Петрову над одноклубником Юрієм Кондраковим знадобилося три матчі. У першому наприкінці поєдинку Кондраков пішов вперед, здобувши перевагу в 5 очок. У другій зустрічі ініціатива була на боці Петрова, який зрівняв рахунок у серії. А в другій половині третього матчу В’ячеслав впевнено взяв хід гри під свій контроль.
Відзначимо, що звання бронзового призера завоював Андрій Кожем’якін із БК "Запоріжжя" завдяки перемозі над Олександром Липовим з грецького "Промітеаса".
Зауважимо, всього в дебютному кіберспортивному турнірі Суперліги, який покликаний заповнити паузу у зв'язку із достроковим завершенням Суперліги 2019-20, взяли участь 12 українських професіональних баскетболістів.