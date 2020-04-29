Гравець "Київ-Баскета" тріумфував у кіберспортивному турнірі Суперліги

Для загальної перемоги Петрову над одноклубником Юрієм Кондраковим знадобилося три матчі. У першому наприкінці поєдинку Кондраков пішов вперед, здобувши перевагу в 5 очок. У другій зустрічі ініціатива була на боці Петрова, який зрівняв рахунок у серії. А в другій половині третього матчу В’ячеслав впевнено взяв хід гри під свій контроль.

Відзначимо, що звання бронзового призера завоював Андрій Кожем’якін із БК "Запоріжжя" завдяки перемозі над Олександром Липовим з грецького "Промітеаса".

Зауважимо, всього в дебютному кіберспортивному турнірі Суперліги, який покликаний заповнити паузу у зв'язку із достроковим завершенням Суперліги 2019-20, взяли участь 12 українських професіональних баскетболістів.