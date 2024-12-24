Гранты от государства на развитие бизнеса для ветеранов: защитники смогут выбирать сроки реализации проекта
Киев • УНН
Кабмин принял постановление о гибких сроках реализации грантовых проектов для ветеранов - 3, 5 или 7 лет. Защитники, которые выплатят налоги на сумму гранта, смогут получить дополнительную грантовую выплату.
Кабинет министров принял постановление, которое сделает ветеранские гранты еще более доступными. В частности, ветераны смогут выбирать сроки реализации проекта: 3, 5 или 7 лет.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Отдельное внимание к ветеранскому бизнесу. Уже 1100 ветеранов и их родных получили более 500 млн гривен грантовых средств для старта и развития бизнеса. Сегодня правительство принимает постановление, которое делает ветеранские гранты еще более доступными. Даем защитникам возможность выбирать сроки реализации проекта: 3, 5 или 7 лет. Предприниматели, которые в течение определенного срока выплатят налоги на сумму гранта, по желанию дополнительно получат еще одну грантовую выплату
Также он отметил, что правительство дополнительно улучшает оказание психологической помощи ветеранам.
Расширяем состав мультидисциплинарных медицинских команд, а также повышаем предельный объем средств, которые государство возмещает негосударственным учреждениям, которые лечат ветеранов
Напомним,
Кабмин одобрил законопроект о предоставлении официального статуса Единому государственному реестру ветеранов войны. Документ предусматривает создание единой системы учета и защиты данных о ветеранах и их семьях.