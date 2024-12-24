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Гранты от государства на развитие бизнеса для ветеранов: защитники смогут выбирать сроки реализации проекта

Гранты от государства на развитие бизнеса для ветеранов: защитники смогут выбирать сроки реализации проекта

Киев  •  УНН

 • 7159 просмотра

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Кабмин принял постановление о гибких сроках реализации грантовых проектов для ветеранов - 3, 5 или 7 лет. Защитники, которые выплатят налоги на сумму гранта, смогут получить дополнительную грантовую выплату.

Кабинет министров принял постановление, которое сделает ветеранские гранты еще более доступными. В частности, ветераны смогут выбирать сроки реализации проекта: 3, 5 или 7 лет.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Отдельное внимание к ветеранскому бизнесу. Уже 1100 ветеранов и их родных получили более 500 млн гривен грантовых средств для старта и развития бизнеса. Сегодня правительство принимает постановление, которое делает ветеранские гранты еще более доступными. Даем защитникам возможность выбирать сроки реализации проекта: 3, 5 или 7 лет. Предприниматели, которые в течение определенного срока выплатят налоги на сумму гранта, по желанию дополнительно получат еще одну грантовую выплату

- сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство дополнительно улучшает оказание психологической помощи ветеранам.

Расширяем состав мультидисциплинарных медицинских команд, а также повышаем предельный объем средств, которые государство возмещает негосударственным учреждениям, которые лечат ветеранов

- добавил Шмыгаль. 

Напомним,

Кабмин одобрил законопроект о предоставлении официального статуса Единому государственному реестру ветеранов войны. Документ предусматривает создание единой системы учета и защиты данных о ветеранах и их семьях.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
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denys-shmyhalДенис Шмыгаль