"Граница с Польшей использовалась как рычаг влияния": ГПСУ о ситуации на пунктах пропуска

Польско-украинская граница недавно стала инструментом давления польских фермеров на собственное правительство, что привело к временной блокировке движения грузовиков. В настоящее время ситуация стабилизировалась, а благодаря электронной очереди водители могут избегать пробок. Об этом сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, сообщает корреспондент УНН.

Ситуация с блокировкой движения грузовиков

"Несколько дней ограничивалось движение для грузовых транспортных средств. Это касалось польского пункта пропуска Медика, а с нашей стороны - пункта пропуска Шегини. Польские фермеры находились на определенном расстоянии от границы, на автомагистрали, ведущей к ней, и фактически ограничивали возможность проезда грузовиков. К счастью, это длилось недолго, и мы, конечно, надеемся, что в будущем польские фермеры не будут предпринимать таких действий", - сказал Демченко.

Он отметил, что даже если проанализировать требования фермеров к государственным учреждениям Польши, они никоим образом не касались Украины.

"Насколько я понимаю, это было связано со снижением налогов и подписанием Польшей соглашений с другими странами. Границу с Украиной они использовали как рычаг воздействия на польские государственные органы", - указал Демченко.

Есть ли сейчас очереди?

"Грузовики свободно движутся как при выезде из Украины, так и при следовании из Польши. Ежедневно обеспечивается пропускная способность каждого пункта пропуска в соответствии с количественными показателями", - отметил Демченко.

Что касается выезда из Украины, физических очередей на границе нет благодаря действию электронной очереди. Это значительная помощь водителям и перевозчикам. Система информирует их, когда именно они могут прибыть к границе и пересечь ее. Кроме того, она позволяет посмотреть загруженность пунктов пропуска и количество ожидающих проезда грузовиков.

"Существенных очередей, особенно физических, в настоящее время нет. Но мы помним случаи, когда польские фермеры и перевозчики ранее блокировали несколько направлений. Это создавало большие задержки и неудобства для водителей, находившихся в транспортных средствах, особенно на территории Польши", - подытожил пресс-секретарь ГПСУ.

Напомним

Фермеры Польши временно прекратили блокировку границы с Украиной после переговоров с министром, а в случае невыполнения их требований до 10 декабря обещали масштабные протесты по всей восточной границе.