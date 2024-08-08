Графики возвращаются: сегодня вечером будут выключать свет для промышленности
Киев • УНН
В Украине 8 августа вводят ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса из-за дефицита мощности. Население, критическая инфраструктура и оборонные объекты не будут ограничиваться, но призывают экономить с 16:00 до 23:00.
К вечеру, 8 августа, в Украине введут ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.
Детали
В компании отмечают, что для промышленности и бизнеса будет задействована одна очередь графика ограничения мощности.
Сегодня, 8 августа, с 17:00 до 22:00 будут применены ограничения потребления для промышленности и бизнеса.Потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности не ограничиваться
В компании объяснили, что причин для отключений есть несколько:
- дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;
- высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30С на юге и востоке страны.
Также в компании призвали украинцев рационально потреблять электроэнергию с 16:00 до 23:00.
Відключення не прогнозуються, без електрики майже 500 населених пунктів - Укренерго8 августа 2024, 07:51 • 24033 просмотра