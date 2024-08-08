Графики возвращаются: сегодня вечером будут выключать свет для промышленности

К вечеру, 8 августа, в Украине введут ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

В компании отмечают, что для промышленности и бизнеса будет задействована одна очередь графика ограничения мощности.

Сегодня, 8 августа, с 17:00 до 22:00 будут применены ограничения потребления для промышленности и бизнеса.Потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности не ограничиваться - отмечают в "Укрэнерго".

В компании объяснили, что причин для отключений есть несколько:

дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;

высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30С на юге и востоке страны.



Также в компании призвали украинцев рационально потреблять электроэнергию с 16:00 до 23:00.

Відключення не прогнозуються, без електрики майже 500 населених пунктів - Укренерго