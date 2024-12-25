Графики отключения света после очередной атаки рф будут действовать до конца суток - Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за 13-й нынешней ракетно-дроновой атаки рф на энергетические объекты в Украине введены ограничения. Графики отключений будут действовать до конца суток, энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования.
В Украине в результате массированной ракетно-дроновой атаки рф вынужденно введены меры ограничения, графики отключения электроэнергии будут действовать сегодня до конца суток, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россия осуществила очередную, уже тринадцатую с начала года, массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики. Вследствие повреждений - вынужденно были введены меры ограничения потребления", - указали в НЭК.
Сегодня до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии
Как указано, "сейчас на всех объектах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы". Энергетики, как сообщается, делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования.
"Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после предыдущих вражеских ракетно-дронных атак, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. Поэтому необходимость экономного потребления электроэнергии остается", - отметили в Укрэнерго.
Украинцев призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.
В Украине введены графики экстренных отключений электроэнергии25 дек. 2024, 04:46 • 18169 просмотров