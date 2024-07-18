Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества встретился с Премьер-министром Испании Педро Санчесом. Обсудили график поступления вооружения и дальнейшую оборонную поддержку, передает УНН.

Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку Украины и недавние решения о передаче оборонной помощи.

"Обсудили график поступления вооружения и дальнейшую оборонную поддержку, реализацию решений первого Глобального саммита мира и запланированные тематические конференции по пунктам Формулы мира", - сообщил Зеленский в Telegram.

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