ГПУ не готовила проект подозрения руководителю САП Холодницкому - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В подразделениях Генеральной прокуратуры не готовили документы для подозрения руководителю САП Назару Холодницкому. Об этом во время брифинга заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Как только ко мне поступит официальное решение КДКП я подпишу приказ о той мере наказания, которое определило КДКП (для Холодницкого - ред.). И второе - в подразделениях Генпрокуратуры документ под названием "проект подозрения Холодницекому" не готовился. Я сегодня об этом допросил руководителя соответствующего департамента и даже старшего прокурора по делу. Сейчас это дело находится в следствии Службы безопасности Украины - оно переведено туда потому, что прокуратура лишилась права следствия по вновьоткрывшимся делам. Если следствие СБУ будет видеть возможность вынесения подозрения или других процессуальных документов - я как Генпрокурор их поддержу", - сообщил Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, КДКП решила объявить Холодницкому выговор.