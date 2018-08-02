ГПУ не готовила проект подозрения руководителю САП Холодницкому - Луценко

"Как только ко мне поступит официальное решение КДКП я подпишу приказ о той мере наказания, которое определило КДКП (для Холодницкого - ред.). И второе - в подразделениях Генпрокуратуры документ под названием "проект подозрения Холодницекому" не готовился. Я сегодня об этом допросил руководителя соответствующего департамента и даже старшего прокурора по делу. Сейчас это дело находится в следствии Службы безопасности Украины - оно ​​переведено туда потому, что прокуратура лишилась права следствия по вновьоткрывшимся делам. Если следствие СБУ будет видеть возможность вынесения подозрения или других процессуальных документов - я как Генпрокурор их поддержу", - сообщил Ю.Луценко.



Как сообщал УНН, КДКП решила объявить Холодницкому выговор.