ГПУ не готувала проект підозри керівнику САП Холодницькому – Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У підрозділах Генеральної прокуратури не готували документи щодо підозри керівнику САП Назару Холодницькому. Про це під час брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Як тільки до мене надійде офіційне рішення КДКП я підпишу наказ про ту міру покарання, яке визначило КДКП (для Холодницького – ред.). І друге – у підрозділах Генпрокуратури документ під назвою "проект підозри Холодницькому" не готувався. Я сьогодні про це допитав керівника відповідного департаменту і навіть старшого прокурора у справі. Зараз ця справа знаходиться у слідстві Служби безпеки України – вона переведена туди тому, що прокуратура втратила права слідства за нововиявленими справами. Якщо слідство СБУ буде вбачати можливість винесення підозри або інших процесуальних документів – я як Генпрокурор їх підтримаю", - повідомив Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, КДКП вирішила оголосити Холодницькому догану.