ГПУ не готувала проект підозри керівнику САП Холодницькому – Луценко

"Як тільки до мене надійде офіційне рішення КДКП я підпишу наказ про ту міру покарання, яке визначило КДКП (для Холодницького – ред.). І друге – у підрозділах Генпрокуратури документ під назвою "проект підозри Холодницькому" не готувався. Я сьогодні про це допитав керівника відповідного департаменту і навіть старшого прокурора у справі. Зараз ця справа знаходиться у слідстві Служби безпеки України – вона переведена туди тому, що прокуратура втратила права слідства за нововиявленими справами. Якщо слідство СБУ буде вбачати можливість винесення підозри або інших процесуальних документів – я як Генпрокурор їх підтримаю", - повідомив Ю.Луценко.



Як повідомляв УНН, КДКП вирішила оголосити Холодницькому догану.