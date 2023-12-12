Говорили об изоляции путина: Зеленский о встрече с Байденом

Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили изоляцию российского диктатора владимира путина. Об этом сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с Байденом, передает корреспондент УНН.

Детали

"Сегодня мы говорили об изоляции путина, о том, что он должен заплатить цену за эту агрессию. Важно до конца этого года послать мощный сигнал о единстве, нашем единстве против агрессора, единстве всего свободного мира. Сегодняшнее обсуждение в Сенате, в Конгрессе, встреча со спикером были очень продуктивными, я благодарю за двухпартийную поддержку", - рассказал Зеленский.

Он также проинформировал Байдена о том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии по подготовке к началу переговоров о вступлении в ЕС.

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Дополнение

Президент США Джо Байден во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о выделении Киеву 200 млн долларов помощи.