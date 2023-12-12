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Говорили об изоляции путина: Зеленский о встрече с Байденом

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 23:21  •  5194 просмотра

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Во время встречи Зеленский и Байден обсудили вопросы изоляции путина и продемонстрировали единство против агрессии. Байден подписал соглашение о выделении $200 млн помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили изоляцию российского диктатора владимира путина. Об этом сказал Зеленский  во время совместной пресс-конференции с Байденом, передает корреспондент УНН.    

Детали

"Сегодня мы говорили об изоляции путина, о том, что он должен заплатить цену за эту агрессию. Важно до конца этого года послать мощный сигнал о единстве, нашем единстве против агрессора, единстве всего свободного мира. Сегодняшнее обсуждение в Сенате, в Конгрессе, встреча со спикером были очень продуктивными, я благодарю за двухпартийную поддержку", 

- рассказал Зеленский.  

Он также проинформировал Байдена о том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии по подготовке к началу переговоров о вступлении в ЕС.    

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Дополнение

Президент США Джо Байден во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о выделении Киеву 200 млн долларов помощи. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Говорили про ізоляцію путіна: Зеленський про зустріч з Байденом
They talked about isolating Putin: Zelensky on meeting with Biden
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Говорили об изоляции путина: Зеленский о встрече с Байденом

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