Говорили об изоляции путина: Зеленский о встрече с Байденом
Киев • УНН
Во время встречи Зеленский и Байден обсудили вопросы изоляции путина и продемонстрировали единство против агрессии. Байден подписал соглашение о выделении $200 млн помощи Украине.
Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили изоляцию российского диктатора владимира путина. Об этом сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с Байденом, передает корреспондент УНН.
Детали
"Сегодня мы говорили об изоляции путина, о том, что он должен заплатить цену за эту агрессию. Важно до конца этого года послать мощный сигнал о единстве, нашем единстве против агрессора, единстве всего свободного мира. Сегодняшнее обсуждение в Сенате, в Конгрессе, встреча со спикером были очень продуктивными, я благодарю за двухпартийную поддержку",
Он также проинформировал Байдена о том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии по подготовке к началу переговоров о вступлении в ЕС.
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Дополнение
Президент США Джо Байден во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о выделении Киеву 200 млн долларов помощи.
Говорили об изоляции путина: Зеленский о встрече с Байденом
Во время встречи Зеленский и Байден обсудили вопросы изоляции путина и продемонстрировали единство против агрессии. Байден подписал соглашение о выделении $200 млн помощи Украине.
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