Готовим хорошие дальнобойные вещи, чтобы россияне чувствовали украинскую силу - Зеленский

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
  •  55137 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
  •  61490 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
  •  61176 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
  •  90799 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
  •  112365 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
  •  131533 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  171943 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  163227 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  162725 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  153700 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  62833 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  152730 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  142008 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  135691 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
  •  22677 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
gotovim-khoroshie-dalnoboinie-veshchi-chtobi-rossiyane-chuvstvovali-ukrainskuyu-silu-zelenskii

Готовим хорошие дальнобойные вещи, чтобы россияне чувствовали украинскую силу - Зеленский

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 19:00  •  20277 просмотра

Read in English

Президент Украины Зеленский раскрыл подготовку к созданию дальнобойного вооружения, чтобы усилить свою оборону и заставить российские войска почувствовать украинскую силу. Он выразил оптимизм после встречи с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы российские оккупанты чувствовали украинскую силу. Об этом сообщил Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Провел сегодня отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу

- сообщил Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где был анализ недавних атак против Украины - ракеты, массированные удары дронов. Четкая потребность - развитие и усиление украинских мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Готуємо хороші далекобійні речі, щоб росіяни відчували українську силу - Зеленський
Zelenskyy: We are preparing good long-range things for Russians to feel Ukrainian strength
Новости по теме

Готовим хорошие дальнобойные вещи, чтобы россияне чувствовали украинскую силу - Зеленский

Президент Украины Зеленский раскрыл подготовку к созданию дальнобойного вооружения, чтобы усилить свою оборону и заставить российские войска почувствовать украинскую силу. Он выразил оптимизм после встречи с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Война •   •  20277 просмотра
Готовим хорошие дальнобойные вещи, чтобы россияне чувствовали украинскую силу - Зеленский

Херсонщина: россияне атаковали пригород областного центра

Российские войска обстреляли пригород Херсона, ведя огонь с оккупированного левого берега. . Жители слышали взрывы, и им посоветовали эвакуироваться.

Война •   •  18722 просмотра
Херсонщина: россияне атаковали пригород областного центра

Зеленский провел Ставку: проанализировали недавние атаки против Украины

Президент Зеленский отметил усиление противовоздушной обороны Украины и мобильных огневых групп после анализа недавних ракетных и беспилотных атак во время детальной встречи с высшими военными и региональными чиновниками.

Война •   •  18801 просмотра
Зеленский провел Ставку: проанализировали недавние атаки против Украины

Министр обороны Украины обсудил с учеными КПИ инновационные решения для фронта

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с учеными КПИ им. Игоря Сикорского, чтобы обсудить программное обеспечение, беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и спутниковые инновации для военного использования, рассмотрев возможности их контрактирования и развертывания.

Общество •   •  20181 просмотра
Министр обороны Украины обсудил с учеными КПИ инновационные решения для фронта

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Гай на военной службе не один год и видел, каким было питание до введения системы Каталогов, которую сейчас очень критикуют из-за коррупционных злоупотреблений. Говорит, что на момент своего введения она была прорывной.

Общество •   •  22677 просмотра
Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: зафиксировано движение нескольких групп вражеских ударных БпЛА

Воздушная тревога была объявлена в разных регионах Украины из-за обнаруженных перемещений вражеских ударных БПЛА с конкретными направлениями, о которых сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  21146 просмотра
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: зафиксировано движение нескольких групп вражеских ударных БпЛА

Ликвидация последствий непогоды на Николаевщине: открыли часть автодорог и восстановили электроснабжение в почти сотне населенных пунктов

На Николаевщине коммунальщики активно работают над ликвидацией последствий непогоды очищают автодороги и тепло- и электроснабжения.

Общество •   •  18941 просмотра
Ликвидация последствий непогоды на Николаевщине: открыли часть автодорог и восстановили электроснабжение в почти сотне населенных пунктов

Украине разрешили увеличить импорт электроэнергии из Европы до 1700 МВт

Украина теперь может импортировать до 1700 МВт электроэнергии из Европы, согласно решению, позволяющему постоянную синхронизацию с европейской сетью.

Экономика •   •  20017 просмотра
Украине разрешили увеличить импорт электроэнергии из Европы до 1700 МВт

Украина утвердила на следующий год проект плана реформ для вступления в НАТО

Комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины одобрила проект национальной программы с целью приобретения членства в НАТО, сосредоточившись на реформах в сфере обороны и ответе на вызовы, связанные с российским вторжением. Программа будет представлена в НАТО 29 ноября.

Политика •   •  21041 просмотра
Украина утвердила на следующий год проект плана реформ для вступления в НАТО

За экс-замглавы Госспецсвязи внесли 10 млн грн залога

Экс-заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора вышел под залог в 10 миллионов гривен по делу о растрате 62 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  15906 просмотра
За экс-замглавы Госспецсвязи внесли 10 млн грн залога