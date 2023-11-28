Готовим хорошие дальнобойные вещи, чтобы россияне чувствовали украинскую силу - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский раскрыл подготовку к созданию дальнобойного вооружения, чтобы усилить свою оборону и заставить российские войска почувствовать украинскую силу. Он выразил оптимизм после встречи с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы российские оккупанты чувствовали украинскую силу. Об этом сообщил Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.
Провел сегодня отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу
Дополнение
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где был анализ недавних атак против Украины - ракеты, массированные удары дронов. Четкая потребность - развитие и усиление украинских мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО.
Готовим хорошие дальнобойные вещи, чтобы россияне чувствовали украинскую силу - Зеленский
Президент Украины Зеленский раскрыл подготовку к созданию дальнобойного вооружения, чтобы усилить свою оборону и заставить российские войска почувствовать украинскую силу. Он выразил оптимизм после встречи с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Херсонщина: россияне атаковали пригород областного центра
Российские войска обстреляли пригород Херсона, ведя огонь с оккупированного левого берега. . Жители слышали взрывы, и им посоветовали эвакуироваться.
Зеленский провел Ставку: проанализировали недавние атаки против Украины
Президент Зеленский отметил усиление противовоздушной обороны Украины и мобильных огневых групп после анализа недавних ракетных и беспилотных атак во время детальной встречи с высшими военными и региональными чиновниками.
Министр обороны Украины обсудил с учеными КПИ инновационные решения для фронта
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с учеными КПИ им. Игоря Сикорского, чтобы обсудить программное обеспечение, беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и спутниковые инновации для военного использования, рассмотрев возможности их контрактирования и развертывания.
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
Гай на военной службе не один год и видел, каким было питание до введения системы Каталогов, которую сейчас очень критикуют из-за коррупционных злоупотреблений. Говорит, что на момент своего введения она была прорывной.
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: зафиксировано движение нескольких групп вражеских ударных БпЛА
Воздушная тревога была объявлена в разных регионах Украины из-за обнаруженных перемещений вражеских ударных БПЛА с конкретными направлениями, о которых сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Ликвидация последствий непогоды на Николаевщине: открыли часть автодорог и восстановили электроснабжение в почти сотне населенных пунктов
На Николаевщине коммунальщики активно работают над ликвидацией последствий непогоды очищают автодороги и тепло- и электроснабжения.
Украине разрешили увеличить импорт электроэнергии из Европы до 1700 МВт
Украина теперь может импортировать до 1700 МВт электроэнергии из Европы, согласно решению, позволяющему постоянную синхронизацию с европейской сетью.
Украина утвердила на следующий год проект плана реформ для вступления в НАТО
Комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины одобрила проект национальной программы с целью приобретения членства в НАТО, сосредоточившись на реформах в сфере обороны и ответе на вызовы, связанные с российским вторжением. Программа будет представлена в НАТО 29 ноября.
За экс-замглавы Госспецсвязи внесли 10 млн грн залога
Экс-заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора вышел под залог в 10 миллионов гривен по делу о растрате 62 миллионов гривен.