Готовим хорошие дальнобойные вещи, чтобы россияне чувствовали украинскую силу - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы российские оккупанты чувствовали украинскую силу. Об этом сообщил Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Провел сегодня отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу - сообщил Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где был анализ недавних атак против Украины - ракеты, массированные удары дронов. Четкая потребность - развитие и усиление украинских мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО.