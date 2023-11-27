Госсекретарь США Блинкен сместит фокус на Украину на встрече НАТО в Брюсселе - СМИ
Киев • УНН
На заседании НАТО в Брюсселе госсекретарь США Блинкен сосредоточится на Украине и Западных Балканах и обсудит поддержку НАТО Украины против российской агрессии и подготовку Киева к членству в Альянсе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен переключает свое внимание на Украину и Западные Балканы после сосредоточенности на войне Израиля против ХАМАС в секторе Газа. Он примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, которое состоится 28-29 ноября, сообщает AP, пишет УНН.
После нескольких недель напряженного внимания к войне Израиля против ХАМАС в секторе Газа госсекретарь США Энтони Блинкен переключает свое внимание на Украину, НАТО и Западные Балканы
Отмечается, что большую часть последних полутора месяцев Блинкен посвятил кризису в Газе, совершив две поездки на Ближний Восток. Теперь, на фоне признаков того, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, срок действия которого истекает в понедельник, могут продлить, Блинкен отправляется в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран НАТО.
Как сообщается, в Брюсселе альянс подтвердит свою поддержку защиты Украины от вторжения россии, изучит пути ослабления напряженности между Косово и Сербией и рассмотрит подготовку к 75-летию НАТО в следующем году.
В рамках двухдневной сессии во вторник и среду состоится первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел - органа, созданного лидерами альянса на последнем саммите с целью улучшения сотрудничества и координации, а также подготовки Киева к вступлению в НАТО.
Дополнение
Министры НАТО обсудят дестабилизирующие действия россии и проведут заседание с министром иностранных дел Украины Кулебой, в частности, будет обсуждаться вопрос о реформах для приобретения членства в НАТО.
Госсекретарь США Блинкен сместит фокус на Украину на встрече НАТО в Брюсселе - СМИ
На заседании НАТО в Брюсселе госсекретарь США Блинкен сосредоточится на Украине и Западных Балканах и обсудит поддержку НАТО Украины против российской агрессии и подготовку Киева к членству в Альянсе.
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