Госсекретарь США Блинкен примет участие в заседании ОБСЕ, которое бойкотирует Украина и страны Балтии из-за допуска лаврова
Киев • УНН
Госсекретарь США Блинкен посетит встречу ОБСЕ, несмотря на бойкот со стороны Украины и стран Балтии из-за присутствия лаврова, но встречи между Блинкеном и лавровым не ожидается.
Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерском заседании ОБСЕ с участием главы МИДа россии сергея оаврова, которое бойкотируют министры иностранных дел Украины и стран Балтии. Однако встреча Блинкена с лавровым не планируется. Об этом сообщил журналистам во вторник, 28 ноября, представитель Госдепартамента США, которого цитирует "Голос Америки", информирует УНН.
Мы уважаем возможность каждой страны принимать решение о том, стоит ли им участвовать или нет. Мы считаем, что это полезный форум для взаимодействия с членами ОБСЕ, и поэтому собираемся посетить его
На вопрос, с каким сообщением госсекретарь США едет на это заседание, представитель Госдепа сказал:
"Я считаю, что ОБСЕ является действительно важным институтом для решения политических вопросов и вопросов по правам человека в Европе. И поэтому госсекретарь США собирается быть там в знак солидарности с северомакедонцами, которые имели тяжелый год и проделали замечательную работу, а также чтобы выразить солидарность с другими членами ОБСЕ", - отметил дипломат.
Отвечая на вопрос о возможности какой-либо встречи между Блинкеном и лавровым, высокопоставленный чиновник ответил: "Мы этого не ожидаем".
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него главу МИДа рф сергея лаврова.
Впоследствии к бойкоту присоединились Эстония, Латвия и Литва.
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