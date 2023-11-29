Госсекретарь США Блинкен примет участие в заседании ОБСЕ, которое бойкотирует Украина и страны Балтии из-за допуска лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерском заседании ОБСЕ с участием главы МИДа россии сергея оаврова, которое бойкотируют министры иностранных дел Украины и стран Балтии. Однако встреча Блинкена с лавровым не планируется. Об этом сообщил журналистам во вторник, 28 ноября, представитель Госдепартамента США, которого цитирует "Голос Америки", информирует УНН.

Мы уважаем возможность каждой страны принимать решение о том, стоит ли им участвовать или нет. Мы считаем, что это полезный форум для взаимодействия с членами ОБСЕ, и поэтому собираемся посетить его - заявил представитель Госдепартамента США.

На вопрос, с каким сообщением госсекретарь США едет на это заседание, представитель Госдепа сказал:

"Я считаю, что ОБСЕ является действительно важным институтом для решения политических вопросов и вопросов по правам человека в Европе. И поэтому госсекретарь США собирается быть там в знак солидарности с северомакедонцами, которые имели тяжелый год и проделали замечательную работу, а также чтобы выразить солидарность с другими членами ОБСЕ", - отметил дипломат.

Отвечая на вопрос о возможности какой-либо встречи между Блинкеном и лавровым, высокопоставленный чиновник ответил: "Мы этого не ожидаем".

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него главу МИДа рф сергея лаврова.

Впоследствии к бойкоту присоединились Эстония, Латвия и Литва.

Представитель ЕС Жозеп Боррель примет участие во встрече ОБСЕ, которую бойкотируют Украина и страны Балтии из-за допуска на неё российского министра иностранных дел сергея лаврова