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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег Иордана

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 03:55  •  16337 просмотра

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Государственный секретарь США Блинкен во время визита в Израиль и на Западный берег реки Иордан обсудит право Израиля на самооборону, а также усилия по защите гражданского населения и оказание помощи Газе. Он также затронет принципы создания палестинского государства.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в очередной раз посетит Израиль, а также Западный берег реки Иордан. Об этом сообщили в  Госдепе США, передает УНН.

Детали

В Госдепе отмечают, что в Израиле и на Западном берегу реки Иордан Блинкен обсудит право Израиля на самооборону в соответствии с международного гуманитарного права, а также дальнейшие усилия, направленные на освобождение заложников, защиту жизни гражданского населения во время операций Израиля в Газе и ускорение гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.

Также, говорится в сообщении, он обсудит принципы создания будущего Палестинского государства и необходимость предотвращения расширения конфликта.

Всего с 27 ноября по 2 декабря Блинкен, кроме Израиля и Западного берега реки Иордан, посетит Бельгию, Северную Македонию и ОАЭ.

Напомним

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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