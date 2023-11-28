Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег Иордана
Киев • УНН
Государственный секретарь США Блинкен во время визита в Израиль и на Западный берег реки Иордан обсудит право Израиля на самооборону, а также усилия по защите гражданского населения и оказание помощи Газе. Он также затронет принципы создания палестинского государства.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в очередной раз посетит Израиль, а также Западный берег реки Иордан. Об этом сообщили в Госдепе США, передает УНН.
Детали
В Госдепе отмечают, что в Израиле и на Западном берегу реки Иордан Блинкен обсудит право Израиля на самооборону в соответствии с международного гуманитарного права, а также дальнейшие усилия, направленные на освобождение заложников, защиту жизни гражданского населения во время операций Израиля в Газе и ускорение гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.
Также, говорится в сообщении, он обсудит принципы создания будущего Палестинского государства и необходимость предотвращения расширения конфликта.
Всего с 27 ноября по 2 декабря Блинкен, кроме Израиля и Западного берега реки Иордан, посетит Бельгию, Северную Македонию и ОАЭ.
Напомним
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Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег Иордана
Государственный секретарь США Блинкен во время визита в Израиль и на Западный берег реки Иордан обсудит право Израиля на самооборону, а также усилия по защите гражданского населения и оказание помощи Газе. Он также затронет принципы создания палестинского государства.
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