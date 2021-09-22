Хозяйственный апелляционный суд пошел на встречу рейдерству Веревского: спорные активы покойного Давыденко позволили уничтожить

Заслушивание дела началось 21 сентября в 12:40. В тройке судей были Каролина Тарасенко, Ирина Ионникова и Сергей Станик.

Дело слушалось по иску Валентины Давиденко, матери Валерия и до недавнего времени 100% бенефициара агрокомпании "Агродом", которая после смерти политика сомнительным способом оказались под контролем Андрея Веревского.

В рамках иска она требует от структур и людей Веревского, а именно КУА "Прогрессивные инвестиционные стратегии", вернуть 24,9% акций "Агродома", которые КУА получило по договору-купли продажи, которое Давыденко самом деле не подписывала, и деньги за якобы продажу своих акций не получала.

Кроме рассмотрения иска по существу в суде также решается вопрос сохранения спорных активов путем принятия обеспечения иска.

Накануне Хозяйственный суд Черниговской области запретил совершать действия, направленные на прекращение права пользования земельными участками, которые находятся в аренде "Агродома". Именно этот актив является ядром любой агрокомпании, и "Агродом" не исключение.

Однако такое обеспечение не устроило сторону Веревского, люди которого спорно оказались в руководстве "Агродома" Давыденко и еще в мае на собрании наблюдательного совета - решили все без исключения договоры аренды "Агродома" с пайщиками и органами местного самоуправления разорвать, чтобы перезаключить их с новосозданным клоном "Агродом." (с точкой), которым полностью владеют люди Веревского.

По данным протокола наблюдательного совета "Агродома", его якобы подписали все его участники - Стеба (председатель), Калинин и Дмитрук (члены). Но недавно Дмитрук обратилась с иском в Хозяйственный суд Черниговской области, в котором утверждает, что не принимала участия в упомянутом заседании наблюдательного совета 18 мая 2021 года, не принимала на этом заседании никаких решений и, что самое главное - не подписывала соответствующий протокол. Сам иск был подписан от имени Дмитрук И.В. адвокатом Людмилой Крищенко, которая представляет интересы людей Веревского в Хозяйственном суде Черниговской области.

Примечательно, что директор "Агродом" и "Агродом." (с точкой) Рубан в отзыве на иск Валентины Давиденко о взыскании убытков с должностных лиц "Агродома" фактически признается, что ключевой целью создания компании-клона "Агродом". (с точкой) и перетягивания на него земельного банка настоящего "Агродома" имело целью предотвращение выполнения решений судов об истребовании с КУА "Прогрессивные инвестиционные стратегии" и Ирины Хомайко долей в пользу Валентины Давиденко.

В ходе судебного заседания адвокаты Давыденко просили суд приобщить протокол наблюдательного совета, отзыв-признание Рубана А.В. и иск Дмитрук И.В. к материалам дела в качестве доказательств того, что люди Веревского пытаются снять арест с земли для присвоения спорных активов еще до разрешения спора по существу.

Суд отклонил это ходатайство, придя к выводу о том, что протокол наблюдательного совета, письменное подтверждение подделки подписи Дмитрук и отзыв-признание Рубана не имеют никакого значения для решения вопроса об обеспечении иска.

Учитывая предвзятость решений суда, представители Валентины Давиденко дважды заявляли ходатайство об отводе судебной коллегии. Судья Ионникова отказала от имени суда в этом, не сдерживая свою эмоциональную реакцию.

Суд заслушал обе стороны, поинтересовался присутствием СМИ на заседании и в конце подыграл стороне Веревского, отказав в приобщении к делу протокола наблюдательного совета.

"Сегодня суд продемонстрировал явно предвзятое отношение. В начале судебного разбирательства судья Ионникова повышала голос, откровенно кричала. Я за немалый опыт работы такое вижу в первый раз. Затем, во время того, как я задавал вопрос представителям ответчика и третьего лица (СП "Агродом", - ред.) - меня неоднократно перебивали.

Кроме того, мне угрожали применением мер процессуального воздействия. Причем частное определение мне не выносили, потому что такая одновременно идет на КДК и на ВСП. Вероятно, суд пугал, но решил, что не надо перегибать палку", - комментирует адвокат Давыденко Андрей Ницос.

Примечательно, что в ходе судебного заседания представители ответчика и третьего лица не дали конкретного ответа ни на один из поставленных адвокатами истцов вопросов.

В том числе и на то, имел ли место факт отчуждения земельных участков.

"Суд не смог защитить правосудие и справедливость. Будем готовить и подавать кассационную жалобу и рассчитывать на Верховный Суд", - добавляет Ницос.

Дополнение

Практика снятия ареста со спорных земель до завершения рассмотрения дела по существу является довольно распространенной, но неоднозначной практикой, комментирует адвокат Киевской областной коллегии адвокатуры Иван Пасикун.

"Арест имущества - это популярная и действенная мера, которая применяется в качестве способа обеспечения исполнения решения. В случае отсутствия или отмены ареста компания может передать свое имущество подконтрольным фирмам. В таком случае фактическое выполнение законного решения не будет возможным", - объясняет он.

Уже сегодня правоохранители и эксперты Лиги Антитраста усматривают признаки рейдерства в действиях людей Веревского и параллельно предоставляют им правовую и публичную оценку, поэтому судебные решения, которые дают "зеленый свет" возможным рейдерам, вряд ли будут способствовать установлению справедливости.

К слову

Судья Северного апелляционного хозяйственного суда Каролина Тарасенко прошла аттестацию в 2016 году. Во время аттестации оказалось, что 115 (почти 15%) дел из 869 судьи Тарасенко были отменены. Как пояснила судья, все из-за неоднозначной практики ВХСУ по земельным спорам. При этом, по данным ВККС, количество отмененных решений у Тарасенко росло из года в год.

Справка

Андрей Веревский - основатель агрохолдинга "Кернел", который в частности является крупнейшим в Украине производителем подсолнечного масла (Чумак, Щедрый дар, Стожар). По версии издания Фокус, Веревский занимает 25-е место в рейтинге самых богатых украинцев с капиталом в 435 млн долларов.