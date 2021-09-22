Господарський апеляційний суд пішов на зустріч рейдерству Веревського: спірні активи покійного Давиденка дозволили знищити

Заслуховування справи розпочалося 21 вересня о 12:40. У трійці суддів були Кароліна Тарасенко, Ірина Іоннікова і Сергій Станік.

Справа слухалася за позовом Валентини Давиденко, матері Валерія і донедавна 100% бенефіціара агрокомпанії “Агродім”, яка після смерті політика у сумнівний спосіб опинилися під контролем Андрія Веревського.

У межах позову вона вимагає від структур і людей Веревського, а саме КУА “Прогресивні інвестиційні стратегії”, повернути 24,9% акцій “Агродому”, які КУА отримало за договором-купівлі продажу, який Давиденко насправді не підписувала, і гроші за нібито продаж своїх акцій не отримувала.

Окрім розгляду позову по суті у суді також вирішується питання збереження спірних активів шляхом вжиття забезпечення позову.

Напередодні Господарський суд Чернігівської області заборонив вчиняти дії, спрямовані на припинення права користування земельними ділянками, які знаходяться в оренді “Агродому”. Саме цей актив є ядром будь-якої агрокомпанії, і “Агродім” не виключення.

Однак таке забезпечення не влаштувало сторону Веревського, люди якого спірно опинилися у керівництві “Агродому” Давиденко і ще в травні на зборах наглядової ради — вирішили усі без виключення договори оренди “Агродому” з пайовиками і органами місцевого самоврядування розірвати, щоб перезаключити їх з новоствореним клоном “Агродім.” (з крапкою), яким повністю володіють люди Веревського.

За даними протоколу наглядової ради “Агродому”, його нібито підписали всі її учасники — Стеба (голова), Калінін та Дмитрук (члени). Та нещодавно Дмитрук звернулася із позовом до Господарського суду Чернігівської області, у якому стверджує, що не брала участі у згаданому засіданні наглядової ради 18 травня 2021 року, не приймала на цьому засіданні жодних рішень і, що найголовніше — не підписувала відповідний протокол. Сам позов було підписано від імені Дмитрук І.В. адвокатом Людмилою Крищенко, яка представляє інтереси людей Веревського в Господарському суді Чернігівської області.

Примітно, що директор “Агродім” та “Агродім." (з крапкою) Рубан у відзиві на позов Валентини Давиденко про стягнення збитків з посадових осіб “Агродому” фактично зізнається, що ключовою метою створення компанії-клона “Агродім.” (з крапкою) і перетягнення на нього земельного банку справжнього “Агродому” мало на меті унеможливлення виконання рішень судів щодо витребування з КУА “Прогресивні інвестиційні стратегії” та Ірини Хомайко часток на користь Валентини Давиденко.

У ході судового засідання адвокати Давиденко просили суд долучити протокол наглядової ради, відзив-зізнання Рубана О.В. та позов Дмитрук І.В. до матеріалів справи як докази того, що люди Веревського намагаються зняти арешт з землі для привласнення спірних активів ще до вирішення спору по суті.

Суд відхилив це клопотання, дійшовши висновку про те, що протокол наглядової ради, письмове підтвердження підроблення підпису Дмитрук та відзив-зізнання Рубана не мають жодного значення для вирішення питання стосовно забезпечення позову.

Враховуючи упередженість рішень суду, представники Валентини Давиденко двічі заявляли клопотання про відвід судової колегії. Суддя Іоннікова відмовила від імені суду в цьому, не стримуючи свою емоційну реакцію.

Суд заслухав обидві сторони, поцікавився присутністю ЗМІ на засіданні і в решті підіграв стороні Веревського, відмовивши у долученні до справи протоколу наглядової ради.

“Сьогодні суд продемонстрував явно упереджене ставлення. На початку судового розгляду суддя Іоннікова підвищувала голос, відверто кричала. Я за немалий досвід роботи таке бачу в перший раз. Потім, під час того, як я задавав запитання представникам відповідача і третьої особи (СП "Агродім“, — ред.) — мене неодноразово перебивали.

Крім того, мені погрожували вжиттям заходів процесуального впливу. При чому окрему ухвалу мені не виносили, бо така одночасно іде на КДК та на ВРП. Ймовірно, суд лякав, але вирішив, що не треба перегинати палку”, — коментує адвокат Давиденко Андрій Ніцос.

Примітно, що у ході судового засідання представники відповідача і третьої особи не дали конкретної відповіді на жодне з поставлених адвокатами позивачів запитань.

Зокрема й на те, чи мав місце факт відчуження земельних ділянок.

“Суд не зміг захистити правосуддя та справедливість. Будемо готувати і подавати касаційну скаргу і розраховувати на Верховний Суд”, — додає Ніцос.

Доповнення

Практика зняття арешту із спірних земель до завершення розгляду справи по суті є доволі розповсюдженою, але неоднозначною практикою, коментує адвокат Київської обласної колегії адвокатури Іван Пасікун.

“Арешт майна — це популярна і дієва міра, яка застосовується в якості способу забезпечення виконання рішення. У разі відсутності або скасування арешту компанія може передати своє майно підконтрольним фірмам. У такому випадку фактичне виконання законного рішення не буде можливим”, — пояснює він.

Вже сьогодні правоохоронці та експерти Ліги Антитрасту вбачають ознаки рейдерства в діях людей Веревського і паралельно надають їм правову та публічну оцінку, тож судові рішення, які дають “зелене світло” можливим рейдерам, навряд чи сприятимуть встановленню справедливості.

До слова

Суддя Північного апеляційного господарського суду Кароліна Тарасенко пройшла атестацію у 2016 році. Під час атестації виявилося, що 115 (майже 15%) справ з 869 судді Тарасенко були скасовані. Як пояснила суддя, все через неоднозначну практику ВГСУ щодо земельних спорів. При цьому, за даними ВККС, кількість скасованих рішень у Тарасенко зростало із року в рік.

Довідка

Андрій Веревський — засновник агрохолдингу “Кернел”, який зокрема є найбільшим в Україні виробником олії (Чумак, Щедрий дар, Стожар). За версією видання Фокус, Веревський посідає 25-те місце в рейтингу найбагатших українців з капіталом у 435 млн доларів.