Госдеп о результатах "выборов" в рф: "Не будет никаких поздравительных звонков"

В Государственном департаменте США назвали выборы президента рф "невероятно недемократическим процессом". По словам первого заместителя представителя Госдепа Веданта Пателя, из США не будет никаких поздравительных звонков. Об этом он заявил на брифинге 18 марта, передает УНН со ссылкой Госдеп.

Это, конечно, был недемократический процесс, и я думаю, можно с уверенностью сказать, что из Соединенных Штатов Америки не будет никаких поздравительных звонков - заявил Пател.

Он назвал голосование в рф - "невероятно недемократическим процессом". По его словам, владимир путин "вероятнее всего, останется президентом россии, но это не оправдывает его автократию".

Напомним

По результатам выборов рф "неожиданную" победу одержал действующий президент рф владимир путин. ЦИК рф нарисовал ему 87,28%. Остальные кандидаты набрали менее пяти процентов голосов.

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир