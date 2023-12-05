Госбюджет недополучил 9,3 млрд гривен из-за забастовки перевозчиков на границе с Польшей - глава финансового комитета Рады

Государственный бюджет за ноябрь 2023 года недополучил 9,3 млрд гривен поступлений таможенных платежей из-за блокады пунктов пропуска на границе с Польшей, сообщил в эфире телемарафона нардеп, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет УНН.

Детали

По словам Гетманцева, блокада границы стала мощным ударом по экономике и экспорту для Украины. Он отметил, что ранее до забастовки на пункте пропуска "Ягодин" пропускали за сутки 1300 автомобилей, а сейчас 150, что привело к уменьшению экспорта товаров на 40%.

Также Гетманцев добавил, что из-за забастовки на границе перевозчики потеряли 400 млн евро только за первые две недели блокады.

А если говорить о бюджете, то по результатам ноября можем четко определить, что бюджет потерял 9,3 миллиарда гривен от недопоступления таможенных платежей. Это огромные деньги, которые недополучила армия и которые очень нам сегодня нужны - сказал Гетманцев.

Кроме того, по его словам, фиксируется недовыполнение плана по таможне на 19%, хотя в октябре было перевыполнение.

Гетманцев призвал правительства стран, где перевозчики блокируют границы, "не играть в политику", а выполнять европейский закон, который позволяет свободное движение транспортных средств по территории ЕС.

Напомним

По состоянию на утро 5 декабря через пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе с начала пропуска пустых грузовиков пропустили 110 тяжеловесных транспортных средств из Украины.