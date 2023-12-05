Госбюджет недополучил 9,3 млрд гривен из-за забастовки перевозчиков на границе с Польшей - глава финансового комитета Рады

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  158636 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  158883 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  184660 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  226998 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  253530 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  229772 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  194738 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  190528 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  176793 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231384 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203394 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  38917 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  34110 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  29611 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  49114 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
gosbyudzhet-nedopoluchil-93-mlrd-griven-iz-za-zabastovki-perevozchikov-na-granitse-s-polshei-glava-finansovogo-komiteta-radi

Госбюджет недополучил 9,3 млрд гривен из-за забастовки перевозчиков на границе с Польшей - глава финансового комитета Рады

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 10:16  •  12607 просмотра

Read in English

Государственный бюджет Украины потерял 9,3 млрд грн таможенных платежей из-за блокады на границе с Польшей, что повлияло на экспорт.

Государственный бюджет за ноябрь 2023 года недополучил 9,3 млрд гривен поступлений таможенных платежей из-за блокады пунктов пропуска на границе с Польшей, сообщил в эфире телемарафона нардеп, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет УНН.

Детали

По словам Гетманцева, блокада границы стала мощным ударом по экономике и экспорту для Украины. Он отметил, что ранее до забастовки на пункте пропуска "Ягодин" пропускали за сутки 1300 автомобилей, а сейчас 150, что привело к уменьшению экспорта товаров на 40%.

Также Гетманцев добавил, что из-за забастовки на границе перевозчики потеряли 400 млн евро только за первые две недели блокады.

А если говорить о бюджете, то по результатам ноября можем четко определить, что бюджет потерял 9,3 миллиарда гривен от недопоступления таможенных платежей. Это огромные деньги, которые недополучила армия и которые очень нам сегодня нужны

- сказал Гетманцев. 

Кроме того, по его словам, фиксируется недовыполнение плана по таможне на 19%, хотя в октябре было перевыполнение.

Гетманцев призвал правительства стран, где перевозчики блокируют границы, "не играть в политику", а выполнять европейский закон, который позволяет свободное движение транспортных средств по территории ЕС.

Напомним

По состоянию на утро 5 декабря через пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе с начала пропуска пустых грузовиков пропустили 110 тяжеловесных транспортных средств из Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Держбюджет недоотримав 9,3 млрд гривень через страйк перевізників на кордоні з Польщею - голова фінансового комітету Ради
The state budget lost UAH 9.3 billion due to the strike of carriers on the border with Poland - Chairman of the Finance Committee of the Verkhovna Rada
Новости по теме

Госбюджет недополучил 9,3 млрд гривен из-за забастовки перевозчиков на границе с Польшей - глава финансового комитета Рады

Государственный бюджет Украины потерял 9,3 млрд грн таможенных платежей из-за блокады на границе с Польшей, что повлияло на экспорт.

Экономика •   •  12607 просмотра
Госбюджет недополучил 9,3 млрд гривен из-за забастовки перевозчиков на границе с Польшей - глава финансового комитета Рады

Украина требует от рф предоставить пленным украинцам возможность связываться с родными - Лубинец

Украина требует от рф предоставить пленным украинцам возможность связываться с родными.

Общество •   •  16414 просмотра
Украина требует от рф предоставить пленным украинцам возможность связываться с родными - Лубинец

Энергетики предупреждают о возможном дефиците из-за похолодания и увеличения потребления электричества. Графиков отключений не прогнозируют

Из-за увеличения потребления из-за похолодания и технических проблем на электростанциях, Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии, хотя отключений не планируется.

Экономика •   •  11926 просмотра
Энергетики предупреждают о возможном дефиците из-за похолодания и увеличения потребления электричества. Графиков отключений не прогнозируют

ЕС не может разрешить "серые зоны" в Европе: Бербок поддержала принятие Балканских государств в Евросоюз

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что присоединение Западных Балкан к ЕС усилит безопасность Европы перед лицом российской агрессии, подчеркнув, что ЕС нуждается в быстром единстве и действиях.

Политика •   •  11947 просмотра
ЕС не может разрешить "серые зоны" в Европе: Бербок поддержала принятие Балканских государств в Евросоюз

Армения не примет участия в заседании ОДКБ в москве

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не будет присутствовать на заседании ОДКБ в москве 19 декабря. Официальные лица Армении также не участвовали в заседаниях, предшествовавших сессии Совета ОДКБ, с участием министров иностранных дел и обороны и секретарей Совета безопасности стран ОДКБ.

Новости Мира •   •  9477 просмотра
Армения не примет участия в заседании ОДКБ в москве

Во Львовской области взорвался газовый баллон, серьезные ожоги получил мужчина

В результате взрыва газового баллона в Раве-Русской, Львовская область, пострадал мужчина, который был госпитализирован с ожогами второй и третьей степеней; взрыв вызвал пожар, который повредил здание и вещи, находившиеся в нем.

Криминал и ЧП •   •  9644 просмотра
Во Львовской области взорвался газовый баллон, серьезные ожоги получил мужчина

путин едет в Саудовскую Аравию и ОАЭ обсуждать войну на Ближнем Востоке

На 6 декабря запланированы визиты путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ для обсуждения двусторонних отношений и израильско-палестинского конфликта. На следующий день, 7 декабря, президент Ирана Ибрагим Райси посетит москву.

Новости Мира •   •  10722 просмотра
путин едет в Саудовскую Аравию и ОАЭ обсуждать войну на Ближнем Востоке

Мощный взрыв разрушил дом на фоне операции полиции в пригороде Вашингтона

Дом в Арлингтоне, штат Вирджиния, был разрушен взрывом.

Новости Мира •   •  11869 просмотра
Мощный взрыв разрушил дом на фоне операции полиции в пригороде Вашингтона

Глобальные выбросы CO2 достигают рекордного уровня - ученые

По прогнозам, в 2023 году глобальные выбросы CO2 достигнут рекордных 36,8 миллиарда тонн, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году, несмотря на международные цели по ограничению глобального потепления. Ученые предупреждают на COP28, что нынешних усилий недостаточно для того, чтобы изменить тенденцию к росту.

Новости Мира •   •  12876 просмотра
Глобальные выбросы CO2 достигают рекордного уровня - ученые

США передадут Украине металл для строительства защиты энергообъектов от российских атак

USAID предоставляет Украине 20 000 тонн металла для строительства защитных сооружений на энергетических объектах. Металлопрокат предоставляется на безвозмездной основе, что способствует быстрому строительству защитных сооружений для энергетической инфраструктуры.

Экономика •   •  14520 просмотра
США передадут Украине металл для строительства защиты энергообъектов от российских атак