Госбюджет недополучил 9,3 млрд гривен из-за забастовки перевозчиков на границе с Польшей - глава финансового комитета Рады
Киев • УНН
Государственный бюджет Украины потерял 9,3 млрд грн таможенных платежей из-за блокады на границе с Польшей, что повлияло на экспорт.
Государственный бюджет за ноябрь 2023 года недополучил 9,3 млрд гривен поступлений таможенных платежей из-за блокады пунктов пропуска на границе с Польшей, сообщил в эфире телемарафона нардеп, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет УНН.
Детали
По словам Гетманцева, блокада границы стала мощным ударом по экономике и экспорту для Украины. Он отметил, что ранее до забастовки на пункте пропуска "Ягодин" пропускали за сутки 1300 автомобилей, а сейчас 150, что привело к уменьшению экспорта товаров на 40%.
Также Гетманцев добавил, что из-за забастовки на границе перевозчики потеряли 400 млн евро только за первые две недели блокады.
А если говорить о бюджете, то по результатам ноября можем четко определить, что бюджет потерял 9,3 миллиарда гривен от недопоступления таможенных платежей. Это огромные деньги, которые недополучила армия и которые очень нам сегодня нужны
Кроме того, по его словам, фиксируется недовыполнение плана по таможне на 19%, хотя в октябре было перевыполнение.
Гетманцев призвал правительства стран, где перевозчики блокируют границы, "не играть в политику", а выполнять европейский закон, который позволяет свободное движение транспортных средств по территории ЕС.
Напомним
По состоянию на утро 5 декабря через пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе с начала пропуска пустых грузовиков пропустили 110 тяжеловесных транспортных средств из Украины.
Госбюджет недополучил 9,3 млрд гривен из-за забастовки перевозчиков на границе с Польшей - глава финансового комитета Рады
Государственный бюджет Украины потерял 9,3 млрд грн таможенных платежей из-за блокады на границе с Польшей, что повлияло на экспорт.
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