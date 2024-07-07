Киев • УНН
Беспилотники СБУ атаковали и вызвали масштабный пожар на нефтебазе вблизи станицы Павловская в Краснодарском крае России, повредив несколько резервуаров с горючим.
Вчера россияне весь день не могли потушить масштабный пожар, который возник в результате ночной атаки дронов на нефтебазу возле станицы Павловская Краснодарского края. Как сообщили источники УНН, за этим "хлопком" стоят дроны СБУ.
Масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами начался после двух взрывов.
Также дроны СБУ организовали серию взрывов на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская. По данным спутниковых снимков, повреждено не менее трех резервуаров с топливом.
СБУ и в дальнейшем будет вводить дроновые экономические санкции против объектов, которые обеспечивают горючим российские войска в Украине. Правила просты: работаете на ВПК - ждите взрывной "хлопок"