Вчера россияне весь день не могли потушить масштабный пожар, который возник в результате ночной атаки дронов на нефтебазу возле станицы Павловская Краснодарского края. Как сообщили источники УНН, за этим "хлопком" стоят дроны СБУ.

Масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами начался после двух взрывов.

Также дроны СБУ организовали серию взрывов на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская. По данным спутниковых снимков, повреждено не менее трех резервуаров с топливом.