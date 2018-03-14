Google запретит рекламу криптовалют и ICO
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В компании Alphabet, управляющей поисковиком Google, заявили о вводе запрета на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов (ICO). Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает УНН.
В американском холдинге пояснили, что решение связано с необходимостью расширения мер по борьбе с продажей новых видов финансовых продуктов с высоким уровнем риска.
"Гигант интернет-поиска также ограничивает рекламу для финансовых продуктов, включая бинарные опционы", - отмечает издание.
Напомним, Украина до сих пор не определилась в вопросе регулирования рынка криптовалют.
В украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (его недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВР). В авторский коллектив своего документа (“О стимулировании рынка криптовалюты и ее производных” (№7183-1) он включил свою подругу — Анастасию Байбородину.
Вместе с тем эксперты Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” бессмысленным и популистским. А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе — “списанный” у российских чиновников.