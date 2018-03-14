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Google заборонить рекламу криптовалют і ICO

Google заборонить рекламу криптовалют і ICO

Київ • УНН

 • 9745 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. У компанії Alphabet, що управляє пошукачем Google, заявили про введення заборони на розміщення реклами криптовалют і бінарних опціонів (ICO). Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає УНН.

В американському холдингу пояснили, що рішення пов’язане з необхідністю розширення заходів у боротьбі з продажем нових видів фінансових продуктів з високим рівнем ризику.

“Гігант інтернет-пошуку також обмежує рекламу для фінансових продуктів, включаючи бінарні опціони”, — зазначає видання.

Нагадаємо, Україна досі не визначилася в питанні регулювання ринку криптовалют.

В українському парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і нещодавно було ухвалене рішення об’єднати їх в один документ.

Автором одного з законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (його нещодавно звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). До авторського колективу свого документа (“Про стимулювання ринку криптовалют і її похідних” (№ 7183-1) він включив свою подругу — Анастасію Байбородіну.

Разом з тим експерти Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” безглуздим і популістським. А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) і зовсім — “списаний” у російських чиновників.

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