Google заборонить рекламу криптовалют і ICO
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У компанії Alphabet, що управляє пошукачем Google, заявили про введення заборони на розміщення реклами криптовалют і бінарних опціонів (ICO). Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає УНН.
В американському холдингу пояснили, що рішення пов’язане з необхідністю розширення заходів у боротьбі з продажем нових видів фінансових продуктів з високим рівнем ризику.
“Гігант інтернет-пошуку також обмежує рекламу для фінансових продуктів, включаючи бінарні опціони”, — зазначає видання.
Нагадаємо, Україна досі не визначилася в питанні регулювання ринку криптовалют.
В українському парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і нещодавно було ухвалене рішення об’єднати їх в один документ.
Автором одного з законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (його нещодавно звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). До авторського колективу свого документа (“Про стимулювання ринку криптовалют і її похідних” (№ 7183-1) він включив свою подругу — Анастасію Байбородіну.
Разом з тим експерти Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” безглуздим і популістським. А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) і зовсім — “списаний” у російських чиновників.