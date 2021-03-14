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Google не удалось остановить процесс по иску о слежке за пользователями в режиме "инкогнито"

Google не удалось остановить процесс по иску о слежке за пользователями в режиме "инкогнито"

Киев  •  УНН

 • 25809 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Google не удалось остановить судебный процесс по делу, где компанию обвиняют, в тайном сборе данных пользователей, даже если они используют режим "инкогнито", чтобы сохранить приватность своей поисковой деятельности. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Что известно

Потребители, которые подали дело как коллективную жалобу, утверждали, что даже когда они выключают функцию сбора данных в Chrome, другие инструменты Google, используемые веб-сайтами, собирают их личную информацию. Федеральный судья отклонила запрос подразделения Alphabet Inc. о прекращении рассмотрения дела.

Цитата

“Суд пришел к выводу, что Google не сообщал пользователям о том, что Google якобы собирает данные пользователей, когда они используют режим приватного просмотра”, — написала в своем решении окружная судья Сан Хосе, штат Калифорния, Люси Ко.

Контекст

Google и Apple Inc. сейчас находятся под жесткой проверкой со стороны законодателей о практике сбора данных пользователей. Google заявил, что в следующем году отменит программы третьих компаний, которые помогают рекламодателям следить за веб-деятельностью потребителей, и не будут использовать альтернативные методы отслеживания веб-деятельности лиц.

“Мы решительно отвергаем эти обвинения и будем энергично от них защищаться”, — заявил представитель Google Хосе Кастанеда в заявлении. “Режим инкогнито в Chrome дает вам возможность просматривать страницы в Интернете, не сохраняя свою активность в браузере или на устройстве. Как мы четко отмечаем каждый раз, когда вы открываете новую вкладку инкогнито, веб-сайты могут собирать информацию о вашей деятельности”.

Что предшествовало

В июне трое пользователей Google подали жалобу, утверждая, что компания осуществляет “всепроникающее отслеживание данных”. Согласно жалобе, Google собирает историю просмотра и другие данные о деятельности в Интернете даже после того, как пользователи используют защитные средства для защиты своих данных, такие как использование режима приватного просмотра.

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