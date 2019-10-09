Гончарук прокомментировал видео на котором Милованов говорит, что его не интересует Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова хотят дискредитировать. Об этом он заявил отвечая на вопрос нормально, что сейчас в сети гуляет видео, как министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов говорит, что его не интересует Украина, передает УНН.
“Все наши министры являются патриотами и профессионалами. Выхваченная (фраза, — ред.) из контекста пятилетней, кажется, давности по какой лекции или публичного выступления. По моему мнению не может быть предметом отдельной оценки, такого внимания. То есть люди, которые распространяют этот маленький фрагмент (видео — ред.), они имеют целью дискредитировать министра экономического развития, потому что он работает для того, чтобы в Украине состоялась реформа. А это далеко не всех устраивает. Товарищи, которые не хотят, чтобы в Украине состоялась земельная реформа, приватизация, не прекращались коррупционные схемы. Все эти люди заинтересованы в том, чтобы дискредитировать Тимофея в глазах украинского общества”, — заявил премьер.
Гончарук добавил, что эта фраза произнесена в контексте большой речи, содержание которой было совсем другим.
Напомним, несколько дней назад в сети опубликовали видео, где Милованов, выступая перед аудиторией высказал ряд реплик, в частности, что: “Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался в личных делах... меня никогда не интересовала особенно Украина”.