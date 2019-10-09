Гончарук прокоментував відео на якому Мілованов говорить, що його не цікавить Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова хочуть дискредитувати. Про це він заявив відповідаючи на питання чи нормально, що зараз в мережі гуляє відео, як міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Мілованов говорить, що його не цікавить Україна, передає УНН.
“Всі наші міністри є патріотами та професіоналами. Вихоплена (фраза, — ред.) з контексту п’ятирічної, здається, давності з якоїсь лекції чи публічного виступу. На мою думку не може бути предметом окремої оцінки, такої уваги. Тобто люди, які поширюють цей маленький фрагмент (відео, — ред.) , вони мають на меті дискредитувати міністра економічного розвитку, тому що він працює для того, щоб в Україні відбулася реформа. А це далеко не всіх влаштовує. Товариші, які не хочуть, щоб в Україні відбулася земельна реформа, приватизація, не припинялися корупційні схеми. Всі ці люди зацікавлені в тому, щоб дискредитувати Тимофія в очах українського суспільства”, — заявив Прем’єр-міністр.
Гончарук додав, що ця фраза виголошена в контексті великої промови, зміст якої був зовсім інший.
Нагадаємо, декілька днів тому у мережі опублікували відео, де Мілованов, виступаючи перед аудиторією висловив ряд реплік, зокрема, що: “Я поїхав з України в 1999 році і повертався в особистих справах... мене ніколи не цікавила особливо Україна”.