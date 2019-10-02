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Гончарук: планируем, что до конца октября в Украине заработает новая таможенная служба

Киев • УНН

 • 11255 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Правительство планирует, что до конца октября в Украине должен заработать новая государственная таможенная служба. Об этом сегодня во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

Гончарук: планируем, что до конца октября в Украине заработает новая таможенная служба

“Мы приняли решение о создании новых территориальных подразделений новой таможенной службы”, — сказал Гончарук.

По его словам, после этого решения, в территориальные подразделения будут набраны новые честные люди, а также будет переведена часть людей из старой структуры.

“И мы планируем, что уже к концу этого месяца, в начале ноября в Украине заработает новая государственная таможенная служба. Это серьезный шаг к преодолению контрабанды”, — сказал Гончарук.

Ранее сообщал УНН, что правительство одобрило образование территориальных органов новой таможенной службы.

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