Гончарук: планируем, что до конца октября в Украине заработает новая таможенная служба
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Правительство планирует, что до конца октября в Украине должен заработать новая государственная таможенная служба. Об этом сегодня во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
“Мы приняли решение о создании новых территориальных подразделений новой таможенной службы”, — сказал Гончарук.
По его словам, после этого решения, в территориальные подразделения будут набраны новые честные люди, а также будет переведена часть людей из старой структуры.
“И мы планируем, что уже к концу этого месяца, в начале ноября в Украине заработает новая государственная таможенная служба. Это серьезный шаг к преодолению контрабанды”, — сказал Гончарук.
Ранее сообщал УНН, что правительство одобрило образование территориальных органов новой таможенной службы.