Гончарук: плануємо, що до кінця жовтня в Україні запрацює нова митна служба
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Уряд планує, що до кінця жовтня в Україні має запрацювати нова державна митна служба. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“Ми прийняли рішення про створення нових територіальних підрозділів нової митної служби”, — сказав Гончарук.
За його словами, після цього рішення, в територіальні підрозділи будуть набрані нові чесні люди, а також буде переведена частина людей зі старої структури.
“І ми плануємо, що вже до кінця цього місяця, до початку листопада в Україні запрацює нова державна митна служба. Це серйозний крок до подолання контрабанди”, — сказав Гончарук.
Раніше УНН повідомляв, що уряд схвалив утворення територіальних органів нової митної служби.