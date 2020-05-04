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Председателя Закарпатского отделения АМКУ задержали на взятке

Киев • УНН

 • 11026 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. На Закарпатье на взятке в 1100 долларов США задержали председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Председателя Закарпатского отделения АМКУ задержали на взятке

"При процессуальном руководстве прокуратуры Закарпатской области задержан председатель Закарпатского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Указано, что по данным следствия, чиновник требовал от частного предпринимателя 3 тыс. долларов США за уменьшение штрафных санкций при решении вопроса о его привлечении к административной ответственности. Кроме того, за эту же сумму он обещал впредь не вмешиваться в хозяйственную деятельность фирмы во время участия в конкурсных торгах.

"Правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом 1100 долл. взятки, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства изъяты. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Одесской области прокурора задержали на взятке.

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