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Главную елку уже начинают украшать: какой она будет

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. На Софийской площади в Киеве уже практически смонтировали и начали украшать символическую елку несокрушимости, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Цитата

"На Софийской площади уже практически смонтировали и начинают украшать символическую елку несокрушимости", - сообщил Кличко в Telegram.

Детали

В этом году главная елка страны – искусственная, высотой 12 метров. Ее украсят светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами.

"Подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы. Также рядом с генератором обустроим точки для подзарядки гаджетов, разместим их в интересной палатке, оставлю пока интригой, в которой именно", - отметил мэр Киева.

Новогоднее дерево украшают игрушками прошлых лет, около тысячи шаров синего и желтого цвета и белых голубей. На верхушке главной елки будет герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.

"Напомню, что в этом году елку устанавливаем и украшаем за счет меценатов и бизнеса, генератор тоже предоставили благотворители. Город средств не тратит", - отметил Кличко.

Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади в этом году не будет.

Украинские Национальные Новости

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