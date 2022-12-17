Головну ялинку вже починають прикрашати: якою вона буде
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На Софійській площі у Києві вже практично змонтували та розпочали прикрашати символічну ялинку незламності, повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
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"На Софійській площі вже практично змонтували та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності", - повідомив Кличко у Telegram.
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Цього року головна ялинка країни - штучна, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора.
"Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години. Також поруч з генератором облаштуємо точки для підзарядки гаджетів, розмістимо їх в цікавому наметі, залишу поки інтригою, в якому саме", - зазначив мер Києва.
Новорічне дерево прикрашають іграшками минулих років, близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.
"Нагадаю, що цьогоріч ялинку встановлюємо та прикрашаємо за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає", - зауважив Кличко.
Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.