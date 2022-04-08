Глава Еврокомиссии к Венгрии: если вы платите в рублях, вы нарушаете санкции ЕС

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"Мы сделали анализ указа путина, и юридическое дело является очень четким. То, что предлагает Путин - перевести евро на рубли, а потом оплатить счет за газ, — это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на россию", — заявила президент Еврокомиссии фон дер Ляйен в интервью CNN в пятницу.

Детали

ЕС ведет переговоры с Будапештом, сказала фон дер Ляйен CNN.

"Пока Венгрия придерживается санкций, так что пока мы не видим обратного, все в порядке. Никогда раньше мы не видели Европейский Союз таким сплоченным, таким решительным и быстрым. И я думаю, что для каждого из наших государств-членов также есть вопрос, хочу ли я быть первым, кто нарушит это единство? Я думаю, что нет", - сказала она.

Что предшествовало

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна будет готова платить за российский газ в рублях после того, как президент россии владимир путин подписал указ, который требует, чтобы "недружественные страны" были обязаны платить за газ в национальной валюте рф.