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Глава Еврокомиссии к Венгрии: если вы платите в рублях, вы нарушаете санкции ЕС

Киев • УНН

 • 154379 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Венгрия нарушит санкции ЕС, если выполнит свое обещание платить за российскую энергию в рублях, заявила CNN президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Глава Еврокомиссии к Венгрии: если вы платите в рублях, вы нарушаете санкции ЕС

Цитата

"Мы сделали анализ указа путина, и юридическое дело является очень четким. То, что предлагает Путин - перевести евро на рубли, а потом оплатить счет за газ, — это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на россию", — заявила президент Еврокомиссии фон дер Ляйен в интервью CNN в пятницу.

Детали

ЕС ведет переговоры с Будапештом, сказала фон дер Ляйен CNN.

"Пока Венгрия придерживается санкций, так что пока мы не видим обратного, все в порядке. Никогда раньше мы не видели Европейский Союз таким сплоченным, таким решительным и быстрым. И я думаю, что для каждого из наших государств-членов также есть вопрос, хочу ли я быть первым, кто нарушит это единство? Я думаю, что нет", - сказала она.

Что предшествовало

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна будет готова платить за российский газ в рублях после того, как президент россии владимир путин подписал указ, который требует, чтобы "недружественные страны" были обязаны платить за газ в национальной валюте рф.

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