Голова Єврокомісії до Угорщини: якщо ви платите у рублях, ви порушуєте санкції ЄС

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"Ми зробили аналіз указу путіна, і юридична справа є дуже чіткою. Те, що пропонує путін — перевести євро на рублі, а потім сплатити рахунок за газ, — це порушення санкцій. Якщо ви зробите це, заплатите в рублях, ви порушите санкції, ви оминете санкції, які ми наклали на росію", — заявила президент Єврокомісії фон дер Ляйєн в інтерв'ю CNN у п'ятницю.

Деталі

ЄС веде переговори з Будапештом, сказала фон дер Ляйєн CNN.

"Поки що Угорщина дотримується санкцій, тож поки що ми не бачимо зворотного, все гаразд. Ніколи раніше ми не бачили Європейський Союз таким згуртованим, таким рішучим та швидким. І я думаю, що для кожної з наших держав-членів також є питання, чи хочу я бути першим, хто порушить цю єдність? Я думаю, що ні", - сказала вона.

Що передувало

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна буде готова платити за російський газ у рублях після того, як президент росії володимир путін підписав указ, який вимагає, щоб "недружні країни" були зобов'язані платити за газ у національній валюті рф.