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Глава правительства Малайзии подал в отставку

Глава правительства Малайзии подал в отставку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Правительство Малайзии в понедельник подал прошение об отставке. Об этом сообщил у себя в Instagram министр науки, технологий и инноваций страны Хайри Джамалуддин, передает УНН.

Цитата:

"Кабинет (правительство - ред.) подало верховному правителю Абдулле Аль-Мустафе нашу просьбу об отставке. Спасибо за возможность служить нашей нации. Боже, благослови Малайзию", - написал министр.

Детали

Мухиддин Ясин официально подал в отставку с поста премьер-министра Малайзии. Об этом стало известно на пресс-конференции в понедельник, пишет CNBC Indonesia.

По данным местного издания Malaysiakini, премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства.

Что было ранее

Накануне СМИ стало известно, что премьер Мухиддин подаст в отставку королю аль-Султану Абдулле в понедельник, поскольку он исчерпал все другие варианты поддержки правительства.

Контроль Мухиддина над властью был шатким с тех пор, как он пришел к власти в марте 2020 незначительным большинством голосов. Давление на него возросло недавно после того, как некоторые депутаты от партии Объединенной малайской национальной организации (UMNO) - блока правящего альянса - отозвали поддержку.

В пятницу, 13 августа, Мухиддин впервые признал, что у него нет поддержки большинства в парламенте, и сделал последние усилия, чтобы привлечь оппозицию, пообещав политические и избирательные реформы в обмен на поддержку вотума доверия. Предложение было единогласно отклонено.

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