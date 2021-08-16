Голова уряду Малайзії подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Уряд Малайзії в понеділок подав прохання про відставку. Про це повідомив у себе в Instagram міністр науки, технологій та інновацій країни Хайрі Джамалуддін, передає УНН.
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“Кабінет (уряду - ред.) подав верховному правителю Абдуллі Аль-Мустафі наше прохання про відставку. Дякую за можливість служити нашій нації. Боже, благослови Малайзію”, - написав міністр.
Деталі
Мухіддін Ясін офіційно подав у відставку з посади прем'єр -міністра Малайзії. Про це стало відомо на прес-конференції в понеділок, пише CNBC Indonesia.
За даними місцевого видання Malaysiakini, прем’єр-міністр Малайзії Мухіддін Яссін виконуватиме свої обов’язки до призначення нового очільника уряду.
Що було раніше
Напередодні ЗМІ стало відомо, що прем’єр Мухіддін подасть у відставку королю аль-Султану Абдуллі в понеділок, оскільки він вичерпав всі інші варіанти підтримки уряду.
Контроль Мухіддіна над владою був хитким з тих пір, як він прийшов до влади в березні 2020-го з незначною більшістю голосів. Тиск на нього зріс недавно після того, як деякі депутати від партії Об’єднаної малайської національної організації (UMNO) — блоку правлячого альянсу — відкликали свою підтримку.
У п’ятницю, 13 серпня, Мухіддін вперше визнав, що у нього немає підтримки більшості в парламенті, і здійснив останні зусилля, щоб залучити опозицію, пообіцявши політичні і виборчі реформи в обмін на підтримку вотуму довіри. Пропозиція була одноголосно відхилена.