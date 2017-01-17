Глава МИД России рассказал о попытках США завербовать российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Активность попыток завербовать в США российских дипломатов за последние годы возросла, особенно во время второго срока президентства Барака Обамы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
“Если говорить про вербовочные подходы, мы не обнародовали полную статистику по этому поводу. Но за последнее время, за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации (президента США Барака — ред.) Обамы, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала”, — сказал он.
С.Лавров рассказал о нескольких попытках США завербовать российских дипломатов. Так, по его словам, в прошлом году в апреле американские спецслужбы предложили советнику-послу сотрудничество. Также он рассказал о попытке "подкупить" дипломата "высшего звена", когда ему в машину положили десять тысяч долларов. Сейчас, по словам С.Лаврова, деньги "работают на благо российского государства".
Напомним, С.Лавров назвал условия развития отношений с Евросоюзом, США и НАТО.